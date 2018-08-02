Импорт и экспорт Китая

Внешнеторговый оборот Китая по итогам 1 полугодия этого года составил 2205,85 млрд долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе экспорт вырос на 12,8% до 1172,75 млрд долларов, а импорт — на 19,9% до 1033,1 млрд долларов.

По данным министерства коммерции КНР, в июне внешнеторговый оборот Китая увеличился на 12,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года и составил 391,87 млрд долларов. При этом по сравнению с предыдущим месяцем оборот снизился на 2,2%.

Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 11,3% до 216,74 млрд долларов, импорт вырос на 14,1% — до 175,13 млрд долларов. По сравнению с маем 2018 года экспорт вырос на 1,8%, импорт, напротив, упал на 6,8%.