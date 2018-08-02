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    • Грузооборот российского транспорта

    02.08.2018

    • Перевозки грузов российским транспортом за январь-июнь этого года составили порядка 3,74 млрд тонн. Это на 6,1% больше показателя за первое полугодие прошлого года.

    По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 2,45 млрд тонн, на 7,6% больше, чем было перевезено за тот же период 2017 года.

    Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 6 месяцами 2017 года выросли на 3,4% до 644,4 млн тонн. Транспортировка трубопроводным транспортом составила 590,1 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,7%. Также положительная динамика отмечается в перевозках грузов внутренним водным транспортом – плюс 0,8% до 36,8 млн тонн.

    В то же время перевозки морским транспортом снизились – на 16,9% до 9,8 млн тонн. Перевозки воздушным транспортом также сократились – на 1,9% и составили 0,51 млн тонн.

    В июне этого года в сравнении с предыдущим месяцем снижение наблюдается в перевозках железнодорожным, морским и трубопроводным транспортом.

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