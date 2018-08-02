А.Новак остается председателем совета директоров «Транснефти»

Совет директоров ПАО «Транснефть» вновь избрал своим председателем министра энергетики РФ Александра Новака. По информации компании, он занимает этот пост с 2015 года.

Как ранее сообщал SeaNews, в совет директоров ПАО «Транснефть» также вошел Максим Соколов, до недавнего времени занимавший должность министра транспорта РФ. Он будет работать в составе состав комитета по стратегии, инвестициям и инновациям «Транснефти».

Справка:

В августе 2015 года А.Новак избран председателем совета директоров ПАО «Транснефть»,

В 2015 году избран членом совета директоров ПАО «Транснефть»,

С мая 2012 года является министром энергетики РФ,

С 2008 года – заместитель министра финансов РФ, член коллегии Минфина России (с 2010 года),

В период с 2002 по 2008 годы работал в администрации Красноярского края: заместитель губернатора – начальник Главного финансового управления, первый заместитель губернатора, первый заместитель губернатора – председатель правительства.

Награждён Орденом Почета, грамотами Президента и Правительства РФ.

В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии», в 2009 году – Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «менеджмент».