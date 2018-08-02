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    • А.Новак остается председателем совета директоров «Транснефти»

    02.08.2018

    • Совет директоров ПАО «Транснефть» вновь избрал своим председателем министра энергетики РФ Александра Новака. По информации компании, он занимает этот пост с 2015 года.

    Как ранее сообщал SeaNews, в совет директоров ПАО «Транснефть» также вошел Максим Соколов, до недавнего времени занимавший должность министра транспорта РФ. Он будет работать в составе состав комитета по стратегии, инвестициям и инновациям «Транснефти».

    Справка:

    В августе 2015 года А.Новак избран председателем совета директоров ПАО «Транснефть»,

    В 2015 году избран членом совета директоров ПАО «Транснефть»,

    С мая 2012 года является министром энергетики РФ,

    С 2008 года – заместитель министра финансов РФ, член коллегии Минфина России (с 2010 года),

    В период с 2002 по 2008 годы работал в администрации Красноярского края: заместитель губернатора – начальник Главного финансового управления, первый заместитель губернатора, первый заместитель губернатора – председатель правительства.

    Награждён Орденом Почета, грамотами Президента и Правительства РФ.

    В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии», в 2009 году – Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «менеджмент».

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