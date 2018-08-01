ПГК: импорт через порты растет

«Первая грузовая компания» (ПГК) в первом полугодии 2018 года перевезла 188 тыс. тонн импортных грузов через порты, что на 36% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот вырос на 40%, до 546 тыс. т/км.

«В этом году существенно увеличились импортные поставки цветной руды и серного сырья из порта Новороссийска, химикатов и соды – из Выборга. Для своевременного выполнения всех заявок грузоотправителей мы реализуем мероприятия по сокращению простоев вагонов. Например, разрабатываем единую технологию подвода порожних вагонов под погрузку, оптимизируем вагонопотоки с припортовых и пограничных станций в адрес крупных промышленных предприятий России. В результате совместных усилий мы сократили среднее время простоев вагонов под выгрузкой в портах на 7%, до 2,2 суток», – прокомментировал заместитель генерального директора по логистике Андрей Рыженков.

В отчетный период объем перевозок цветной руды и серного сырья из портов РФ вырос по отношению к январю-июню прошлого года почти в два раза, до 130,4 тыс. тонн. Импортные перевозки химикатов и соды увеличились на 16%, до 10,7 тыс. тонн, строительных грузов – на 33%, до 10,2 тыс. тонн.

Основной грузопоток шел из порта Новороссийска – 117,8 тыс. тонн, что на 40% выше уровня 2017 года. Помимо этого, добавились новые направления импорта через порты Ванино (в первом полугодии 2017 года объем погрузки был незначительным), Темрюк, Бронка, Ростов-на-Дону, отмечают в ПГК.