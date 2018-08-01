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    • Обзор мирового рынка бункеровки. 31 неделя 2018

    01.08.2018

    • На 31 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились.

    Так, в порту Роттердам, по данным на 30 августа, IFO 380 подорожало на 4% до $442, IFO 180

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