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    • Назначение в CEVA Logistics

    01.08.2018

    • CEVA Logistics назначила Терри Картера на вновь созданную должность старшего вице-президента по контрактной логистике в США.

    Т.Картер будет отвечать за внедрение операционных и коммерческих практик и стандартизацию в рамках бизнеса CEVA и подчиняться непосредственно COO по контрактной логистике Бретту Бисселу.

    У Т.Картера 25-летний опыт в логистике и транспортной отрасли, в том числе 5 лет в подразделении DHL в США и более 20 лет на руководящих должностях FedEx. Кроме того, он занимал руководящие должности в Brown Integrated Logistics, Graebel Van Lines и World Wide Technology.

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