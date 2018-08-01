Назначение в CEVA Logistics

CEVA Logistics назначила Терри Картера на вновь созданную должность старшего вице-президента по контрактной логистике в США.

Т.Картер будет отвечать за внедрение операционных и коммерческих практик и стандартизацию в рамках бизнеса CEVA и подчиняться непосредственно COO по контрактной логистике Бретту Бисселу.

У Т.Картера 25-летний опыт в логистике и транспортной отрасли, в том числе 5 лет в подразделении DHL в США и более 20 лет на руководящих должностях FedEx. Кроме того, он занимал руководящие должности в Brown Integrated Logistics, Graebel Van Lines и World Wide Technology.