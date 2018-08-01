«Кристоф де Маржери» прошел СМП в восточном направлении

Газовоз «Совкомфлота» «Кристоф де Маржери» с грузом сниженного газа с проекта «Ямал СПГ» преодолел Северный морской путь в восточном направлении из порта Сабетта в порт Таньшань (провинция Хэбэй, КНР).

2360 морских миль от Сабетты до мыса Дежнева (Чукотский полуостров) танкер прошел за 7 дней 17 часов – как подчеркнули в «Совкомфлоте», это рекордный срок для периода столь ранней – июльской – навигации.

На всем протяжении трассы газовоз двигался самостоятельно, без ледокольной проводки. Средняя скорость судна на СМП составила 12,8 узла.

«Тяжелые неравномерные ледовые условия, особенно в Восточно-Сибирском море, сопровождавшиеся продолжительными периодами ограниченной видимости, сложная навигационно-гидрографическая обстановка в недостаточно еще изученных районах Арктики требовали от экипажа повышенного внимания и концентрации. Организация надлежащего несения вахты на мостике, высокопрофессиональное маневрирование судном, своевременное уменьшение хода при подходе к тяжелым ледовым полям, форсирование их с безопасной скоростью и обоснованное увеличение хода при выходе на более легкие льды позволили поддерживать высокий и одновременно безопасный темп движения танкера», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов.

«Быстрое и безопасное прохождение маршрута из Сабетты в восточном направлении в очередной раз подтвердило экономическую эффективность Севморпути как транспортного коридора и позволяет говорить о начале регулярных поставок сжиженного природного газа с арктических месторождений России по СМП в страны АТР морем», – говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее проход по Севморпути из Сабетты в восточном направлении без ледокольной проводки выполнили СПГ-танкеры «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль».