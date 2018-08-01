Контейнерные фрахтовые индексы, неделя 30, 2018

На 30 неделе года выросли спотовые ставки почти на всех исследуемых трейдах. Также существенно увеличились ставки на Южную Америку.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись на 7,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,8%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 16,2%, на порты восточного побережья – на 7,4%.

В то же время ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе остались без изменений, на Австралию и Новую Зеландию повысились – на 2,3%.

Ставки на Южную Америку на прошлой неделе существенно поднялись на 34,4%.

На внутриазиатском трейде на прошлой неделе отмечалась достаточно разноплановая динамика. Ставки на западные порты Японии опустились на 0,4%. Вместе с тем ставки на восточные порты Японии и на Южную Корею сохранились на уровне 29 недели. Спотовые ставки на Сингапур выросли на 11,5%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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