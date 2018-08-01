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    • Контейнерные фрахтовые индексы, неделя 30, 2018

    01.08.2018

    • На 30 неделе года выросли спотовые ставки почти на всех исследуемых трейдах. Также существенно увеличились ставки на Южную Америку.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись на 7,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,8%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 16,2%, на порты восточного побережья – на 7,4%.

    В то же время ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе остались без изменений, на Австралию и Новую Зеландию повысились – на 2,3%.

    Ставки на Южную Америку на прошлой неделе существенно поднялись на 34,4%.

    На внутриазиатском трейде на прошлой неделе отмечалась достаточно разноплановая динамика. Ставки на западные порты Японии опустились на 0,4%. Вместе с тем ставки на восточные порты Японии и на Южную Корею сохранились на уровне 29 недели. Спотовые ставки на Сингапур выросли на 11,5%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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