Погрузка на сети РЖД за январь-июль этого года составила 749,88 млн тонн. Это на 3% больше аналогичного периода прошлого года.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля выросли на 4,9% до 216,1 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – сохранилась на уровне прошлого года и составила 137,4 млн тонн.

Также увеличились объемы погрузки железной и марганцевой руды – на 5,1% до 67,1 млн тонн, черных металлов – на 11,6% до 46,1 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 4,6% до 34,7 млн тонн, лесных грузов – на 3,2% до 27,3 млн тонн, соды и химикатов – на 2,2% до 15,5 млн тонн. Погрузка зерна за январь-июль 2018 года выросла существенно – на 51,8% и составила 15,9 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Строительных грузов было погружено на 4,2% меньше (до 74,4 млн тонн), чем годом ранее. Погрузка кокса снизилась – на 3,2% до 6,3 млн тонн, лома черных металлов – на 0,4% до 8,4 млн тонн, цемента – на 5,5% до 14,6 млн тонн. А также промышленного сырья и формовочных материалов и цветной руды и серного сырья было погружено на 3,6% (до 20,7 млн тонн) и на 2,3% (до 11,7 млн тонн) соответственно меньше, чем в январе-июле прошлого года.

Погрузка на сети РЖД за июль 2018 года составила 107,6 млн тонн. Это на всего 1% больше, чем за аналогичный месяц 2017 года. По сравнению с июнем 2018 года погрузка выросла на 0,7%.

Грузооборот за 7 месяцев 2018 года составил 1500,4 млрд тарифных т/км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1909,9 млрд т/км (+4,4%).

В июле грузооборот сети РЖД вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 219,3 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 5,1% – до 278,3 млрд т/км.