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    • Грузы «Дела»

    01.08.2018

    • Грузооборот ООО «ДелоПортс», владеющее стивидорными активами Группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело»), по итогам первого полугодия этого года составил 4,6 млн тонн. Это на 30% больше аналогичного уровня прошлого года.

    Если смотреть отдельно по сегментам грузооборота, то более половины от общего объема  перевалки приходится на зерновые грузы (зерновой терминал КСК), по сравнению с 6 месяцами 2017 года обработка зерна выросла на 40%, до порядка  2,4 млн тонн.

    Также значительная часть оборота «Делопортс» приходится на обработку контейнеризированных грузов. По итогам января-июня 2018 года перевалка контейнеров выросла на 28%, до 2,2 млн тонн.

    Контейнерный терминал «НУТЭП» по итогам 6 месяцев этого года обработал 186 тыс. TEU, на 12% больше показателя 2017 года.

    По остальным сегментам грузооборота динамика отрицательная. Перевалка генеральных грузов в январе-июне этого года составила всего 1 тыс. тонн, что на 99% меньше аналогичного периода прошлого года. Объем ро-ро грузов за отчетный период снизился на 65% (до 7 тыс. тонн).

    Сервисная компания «Дело», специализирующаяся на бункеровке судов всеми видами топлива в порту Новороссийск, снизила объем продаж бункерного топлива в первом полугодии 2018 года – на 14% до 27 тыс. тонн.

    С июня 2017 года сервисная компания «Дело» начала оказывать услуги по агентированию судов в порту Новороссийск. Число обслуженных судов за 6 месяцев 2018 года выросло в 5,4 раза – до 113 единиц. За январь-июнь количество швартовых операций составило 457 единиц.

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