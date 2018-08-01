Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-май 2018 года составил 101,6 млрд евро. Это на 4,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 1,8% и составили 34,6 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился – на 5,5% до 67 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам отчетного периода Россия по-прежнему остается на пятом месте. Ее опережают США, Китай, Швейцария и Турция. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.