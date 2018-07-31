Самые крупные контейнеровозы строит CMA CGM

China State Shipbuilding Corporation (CSSC) начала строительство девяти 22-тысячников для CMA CGM, заказанного в сентябре 2017 года.

Церемония резки стали прошла на днях на китайской верфи Jiangnan Shipbuilding в Шанхае.

Контейнеровозы будет работать на СПГ. Их длина составит 400 м, ширина – 61,3 м. Как сообщает World Maritime News, это будут самые крупные контейнеровозы в мире.

Стоимость судов составит 1,2 млрд долларов. Они будут построены на верфях CSSC - Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) и Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding. Сдача судов в эксплуатацию ожидается с конца 2019 года по 2020 год.