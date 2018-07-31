Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Самые крупные контейнеровозы строит CMA CGM

    31.07.2018

    • China State Shipbuilding Corporation (CSSC) начала строительство девяти 22-тысячников для  CMA CGM, заказанного в сентябре 2017 года.

    Церемония резки стали прошла на днях на китайской верфи Jiangnan Shipbuilding в Шанхае.

    Контейнеровозы будет работать на СПГ. Их длина составит 400 м, ширина – 61,3 м. Как сообщает World Maritime News, это будут самые крупные контейнеровозы в мире.

    Стоимость судов составит 1,2 млрд долларов. Они будут построены на верфях CSSC - Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) и Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding. Сдача судов в эксплуатацию ожидается с конца 2019 года по 2020 год.

    110
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    TeekayНовостройСПГТанкерТехнологии 05.06.2018 Новое поколение челноков Teekay
    E-Shuttle от слова environmentally friendly
    0
    CMA CGMITИнновацииИскусственный интеллектТехнологии 05.06.2018 Искусственный интеллект на судах CMA CGM
    Группа CMA CGM объявила о сотрудничестве с компанией Shone, стартапом из Сан-Франциско, специализирующемся на внедрении искусственного интеллекта в […]
    0
    БалкерКонтейнеровозыТанкерФинансыФлот 14.03.2018 Балкерный флот подорожал
    Контейнерный и танкерный – подешевели
    0 Только для подписчиков SeaNews
    StenaНовостройТанкер 19.01.2018 Как сократить расходы на церемонию имянаречения
    Stena Bulk провела виртуальную церемонию имянаречения танкера, который получил название «Stena Immortal». Само мероприятие прошло в новом офисе […]
    0
    DFDSЗаказНовостройПаромные перевозкиРо-ро 14.06.2018 DFDS заказал новый паром
    DFDS разместил заказ на строительство нового грузового парома на верфи Jinling в Китае. По информации компании, сдача судна […]
    0
    Hapag-LloydКонтейнеровозыПроисшествия 08.05.2018 Происшествие c «Santos Express» на Santos Terminal
    Контейнеровоз Hapag-Lloyd «Santos Express» вместимостью 10 500 TEU столкнулся с тремя паромами на бразильском терминале Santos Terminal, принадлежащий DP […]
    0
    COSCOГазовозНовострой 31.01.2018 Новый газовоз COSCO
    Shanghai LNG, дочерняя компания COSCO Shipping Energy, приняла в эксплуатацию газовоз «Cesi Wenzhou». Длина судна составляет 290 м, […]
    0
    DSMEHyundai Heavy Industries Hyundai Merchant MarineSamsungКонтейнеровозы 10.04.2018 3 млрд долларов на 20 контейнеровозов
    Во втором квартале этого Hyundai Merchant Marine (HMM) разместит заказы на строительство 20 контейнеровозов, сообщает Yohnap со ссылкой […]
    0
    COSCOYang MingМегаконтейнеровозНовострой 10.01.2018 Рекордный год для контейнеровозов
    В январе этого года уже сданы в эксплуатацию 10 новостроев ультраконтейнеровозов, в том числе семь судов вместимостью 19-21 […]
    0
    КитайКонтейнеровозыСПГ 11.01.2018 Контейнеровоз-мусоровоз на СПГ
    Первый в Китае
    0
    Hyundai Heavy Industries SamsungГазовозНовострой 06.03.2018 SHI и HHI построят 4 газовоза
    Samsung Heavy Industries (SHI) построит газовоз для иностранной компании, название которой не раскрывается. Как говорится в официальном сообщении […]
    0
    MOLАвтомобилевозНовострой 16.03.2018 Новый автомобилевоз MOL
    MOL приняла в эксплуатацию первый автомобилевоз нового поколения серии FLEXIE. Судно построено на японской верфи Minaminippon Shipbuilding и […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    30.07.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    27.07.2018 Роттердам снизил оборот
    27.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 29
    27.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 29
    26.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 30, 2018
    26.07.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    31.07.2018 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    31.07.2018 Из Находки в Калининград за 11 суток
    27.07.2018 APL и FESCO будут работать вместе
    27.07.2018 Роттердам снизил оборот
    27.07.2018 TEU и доллары OOCL
    26.07.2018 Контейнерооборот Россия – БРИКС
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД