Работа COSCO в Америке в штатном режиме

Подразделение COSCO Shipping Lines в Америке работает в штатном режиме после кибератаки, которой оно подверглось в минувший вторник. Все приложения восстановлены, сообщает, World Maritime News со ссылкой на компанию.

Однако временные электронные адреса клиентов по-прежнему сохраняют в целях непрерывного обслуживания до полного обеспечения безопасности веб-сайтов COSCO US. Букинг-сервисы для перевозки опасных и негабаритных грузов работают в нормальном режиме.

«Мы обрабатываем все запросы, полученные ранее, бизнес-операции стабильны и упорядочены», - отметил представитель COSCO.