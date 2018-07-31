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    • Работа COSCO в Америке в штатном режиме

    31.07.2018

    • Подразделение COSCO Shipping Lines в Америке работает в штатном режиме после кибератаки, которой оно подверглось в минувший вторник. Все приложения восстановлены, сообщает, World Maritime News со ссылкой на компанию.

    Однако временные электронные адреса клиентов по-прежнему сохраняют в целях непрерывного обслуживания до полного обеспечения безопасности веб-сайтов COSCO US. Букинг-сервисы для перевозки опасных и негабаритных грузов работают в нормальном режиме.  

    «Мы обрабатываем все запросы, полученные ранее, бизнес-операции стабильны и упорядочены», - отметил представитель COSCO.

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