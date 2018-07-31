Панамский канал зафиксировал четырехтысячный транзит

Через Панамский канал после его модернизации прошло 4-тысячное по счету судно типа Neopanamax.

Как сообщает пресс-служба администрации Панамского канала, СПГ-танкер «Maria Energy» совершавший транзит из Атлантического океана в Тихий, зашел в канал 29 июля.

Отмечается, что из 4 тыс. судов, совершивших транзит через Панамский канал, 52% составляют контейнеровозы, 27% приходятся на танкеры, перевозящие сжиженный нефтяной газ, 10% - на танкеры с СПГ.

Тысячным судном, прошедшим через канал, стал контейнеровоз «MSC Anzu». Он зашел в канал 19 марта 2017 года. Двухтысячным – контейнеровоз «COSCO Yantian» (26 сентября 2017 года). Трехтысячный транзит через Панамский канал совершил также контейнеровоз - «MSC Caterina». Это было 2 марта 2018 года.