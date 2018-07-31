Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Панамский канал зафиксировал четырехтысячный транзит

    31.07.2018

    • Через Панамский канал после его модернизации прошло 4-тысячное по счету судно типа Neopanamax.

    Как сообщает пресс-служба администрации Панамского канала, СПГ-танкер «Maria Energy» совершавший транзит из Атлантического океана в Тихий, зашел в канал 29 июля.

    Отмечается, что из 4 тыс. судов, совершивших транзит через Панамский канал, 52% составляют контейнеровозы, 27% приходятся на танкеры, перевозящие сжиженный нефтяной газ, 10% - на танкеры с СПГ.

    Тысячным судном, прошедшим через канал, стал контейнеровоз «MSC Anzu». Он зашел в канал 19 марта 2017 года. Двухтысячным – контейнеровоз «COSCO Yantian» (26 сентября 2017 года). Трехтысячный транзит через Панамский канал совершил также контейнеровоз - «MSC Caterina». Это было 2 марта 2018 года.

    107
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Панамский каналСПГ-танкер 23.04.2018 Три СПГ-танкера за один день
    Через Панамский канал
    0
    Круизное судоходствоПанамский канал 17.05.2018 Крупнейший круизный лайнер в Панамском канале
    Через Панамский канал прошло пассажирское судно «Norwegian Bliss». Оно стало самым крупным круизным лайнером, когда-либо проходившим через Панамский […]
    0
    Панамский канал 27.06.2018 Панамский канал: вторая годовщина после расширения
    Панамский канал отметил вторую годовщину со дня открытия новых шлюзов и начала эксплуатации после расширения. За это время […]
    0
    Панамский каналТранзит 11.05.2018 Восемь слотов для судов Neopanamax
    Предоставляет Панамский канал
    0
    Панамский канал 28.04.2018 Ставка на расширение
    Новое разрешение Администрации Панамского канала
    0
    Панамский каналРекорд 07.06.2018 Новый рекорд Панамского канала
    По итогам мая Администрация Панамского канала зафиксировала очередной рекорд – за месяц через канал прошло 38,1 млн тонн […]
    0
    Панамский каналСПГТанкер 12.01.2018 Вырос в 8 раз
    Транзит СПГ-танкеров через Панамский канал
    0
    БуксирыГлобальноПанамский канал 17.04.2018 Санкции против капитанов буксиров
    Введет Администрация Панамского канала
    0
    COSCOНОВАТЭКПоставкиСПГ-танкерЯмал СПГ 27.03.2018 Новатэк и COSCO расширяют сотрудничество
    В Арктике
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    30.07.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    27.07.2018 Роттердам снизил оборот
    27.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 29
    27.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 29
    26.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 30, 2018
    26.07.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    31.07.2018 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    31.07.2018 Из Находки в Калининград за 11 суток
    27.07.2018 APL и FESCO будут работать вместе
    27.07.2018 Роттердам снизил оборот
    27.07.2018 TEU и доллары OOCL
    26.07.2018 Контейнерооборот Россия – БРИКС
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД