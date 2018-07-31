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    • Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ

    31.07.2018

    • В июне этого года контейнерооборот Северо-Западного региона увеличился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 11,37%. В том числе контейнеры в экспорт

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