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    • Из Находки в Калининград за 11 суток

    31.07.2018

    • На станцию Калининград-Сортировочный из порта Находка прибыл контейнерный поезд. Он доставил с сырье от китайских грузоотправителей для производства полимеров на одном из местных перерабатывающих предприятий.

    Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, это новый транспортно-логистический проект мультимодальных перевозок, разработанный и реализованный Калининградской железной дорогой совместно с ПАО "Трансконтейнер". Из порта Далянь в Находку контейнеры были отправлены фидерным судном, а далее по железной дороге в Калининград. Время в пути контейнерного поезда от Находки до терминала ПАО "Трансконтейнер" на станции Калининград-Сортировочный составило 11 суток. Объем перевезённого груза составил 82 TEU.

    Отмечается, что проектом также предусмотрена обратная загрузка контейнеров продукцией калининградских предприятий и отправка их грузополучателям в центральных регионах России.

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