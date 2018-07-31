Итоги полугодия «Универсального перегрузочного комплекса»

В I полугодии 2018 года грузооборот ООО «Универсальный перегрузочный комплекс в порту Усть- составил 2,51 млн тонн. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Снижение показателя обусловлено ледовыми ограничениями судоходства в начале текущего года в акватории порта Усть-Луга, поясняют в компании.

Всего за шесть месяцев 2018 года объем обработки энергетического угля на терминале достиг 2,43 млн тонн, нефтекокса — 79 тыс. тонн. Среднесуточная обработка вагонов составила 190 единиц, максимальная — 316 единиц в сутки. В целом за отчетный период компания обработала 34 394 вагона.