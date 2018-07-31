Грузооборот Морского порта Санкт-Петербург увеличился

В I полугодии 2018 года АО «Морской порт Санкт-Петербург» обработало свыше 3,8 млн тонн грузов, что на 5% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщили SeaNews в компании.

Рост общего грузопотока объясняется увеличением объема обработки металлолома, минеральных удобрений в биг-бэгах, нефтяного кокса и контейнеров. Для их хранения и перевалки компания создала специализированные площадки и необходимую складскую инфраструктуру, что позволило клиентам формировать оптимальные для себя судовые партии и, как следствие, управлять издержками на логистику груза.

За отчетный период МП СПб более чем в два раза увеличил объем обработки металлолома, до 433 тыс. тонн. Также компания продолжила наращивать перевалку минеральных удобрений в биг-бэгах — их объем увеличился на 68%, превысив 185 тыс. тонн. Объем обработки нефтяного кокса составил почти 129 тыс. тонн (в аналогичный период прошлого года данный груз не обрабатывался).

Уверенный рост показали контейнеры — их перевалка увеличилась на 24%, до 15,5 тыс. TEU. Положительный результат обусловлен развитием МП СПб контейнерного сервиса, который помимо стандартных операций по перевалке предоставляет клиентам дополнительные услуги.

Основу грузопотока порта по-прежнему составляют черные металлы, объем которых в I полугодии 2018 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года — более 2 млн тонн, что составило свыше 53% от общего грузооборота компании. Всего компания перегружает около 10 видов данного груза одновременно.

Остальные грузы имели разнонаправленную динамику. В целом объем генеральных грузов МП СПб вырос на 1%, превысив 3,4 млн тонн, насыпных и навалочных — в 2,7 раза, до 202 тыс. тонн.

Экспортный грузопоток МП СПб по сравнению с I полугодием 2017 года увеличился на 8% - до 3,67 млн тонн, импортный — снизился на 35%, до 0,14 млн тонн. Доля экспорта в структуре грузооборота компании составила 96%, импорта — 4%.