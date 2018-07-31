«Александр Сибиряков» доставит грузы

В порт Певек отправилось первое в этом году судно с очередной партией строительных материалов и оборудования для сооружения береговой инфраструктуры единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», сообщает департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом».

Грузовое судно «Александр Сибиряков» доставит для ПАТЭС из Архангельска почти 10 тыс. тонн груза, в том числе строительные материалы (песок, щебень, цемент), металлоконструкции, а также дополнительную строительную технику для обеспечения работ по строительству гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры.

Прибытие груза к месту назначения планируется в первой половине августа. Второе судно - «Инженер Трубин» уже готовится к загрузке дополнительной партией строительных материалов в порту Архангельска на 5 августа, а третье – «Иоганн Махмасталь» - на 25 августа.

После завершения разгрузки будет продолжены работы на площадке строительства в соответствии с генеральным графиком и обеспечить задел на весь межнавигационный период до 2019 года.

Напомним, что 25 июля 2018 года на плавучем энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов» (входит в состав комплекса ПАТЭС), который находится в настоящее время на площадке ФГУП «Атомфлот» (дочернее подразделение Росатома) в Мурманске, стартовала первая загрузка ядерного топлива в реакторы. В 2019 году ПЭБ будет отбуксирован в Певек, где в настоящее время ведутся все необходимые строительные работы по созданию инфраструктуры на берегу, в том числе комплекса зданий, гидротехнических сооружений (ГТС) и береговой площадки, призванных обеспечить безопасную стоянку энергоблока и приемку с него энергомоста в месте, где будут проходить электрические связи и выдача энергии на берег. Энергоблок станет основной частью ПАТЭС и обеспечит Чукотский АО электроэнергией, заместив выбывающие устаревшие мощности.

Фото департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом»