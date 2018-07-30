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    • Рекордная погрузка Ростерминалугля

    30.07.2018

    • АО «Ростерминалуголь» в субботу поставило рекорд скорости погрузки на суда.

    Рекордная погрузка была осуществлена на балкер «SBI Swing» (тип Panamax). Судно грузоподъемностью 77 тыс. тонн, которое в настоящее время направляется в Европу, было обработано всего за 19 часов 45 минут. Скорость погрузки балкера составила 3899 тонн в час. Таким образом стивидорное предприятие побило свой собственный рекорд скорости погрузки, на 10% увеличив производительность при обработке судов.

    В компании отмечают, что прежний рекорд скорости погрузки (3530 тонн в час) был зафиксирован на терминале 31 июля 2014 года, тогда на балкер «King Harold» за 19 часов погрузили 67 тыс. тонн угля.

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