Квест виртуальной реальности на судах MOL

MOL внедряет Vessel View VR – технологию виртуальной реальности, которая позволит виртуально посетить суда компании. Она разработана японской компанией NURVE.

Технология Vessel View VR обеспечит доступ к информации, которая до настоящего времени была ограничена при обычном посещении судов, отмечают в MOL.

На сайте компании уже сейчас можно совершить визит на автомобилевоз «Beluga Ace». Это одно из новых судов MOL поколения FLEXIE, которое было сдано в эксплуатацию в марте этого года. Размеры судна впечатляют (длина составляет 199,9 м, ширина 32,2 м), поэтому, по мнению компании, было бы сложно побывать во всех его уголках из-за ограниченного времени.

С помощью Vessel View VR можно не только понять, где расположены отсеки и зоны на судне, но и оценить возможности судна. Кроме того, в MOL надеются таким образом увеличить безопасность сотрудников на судах.