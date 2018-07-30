Итоги КТСП за первое полугодие

Контейнерооборот ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» в первом полугодии 2018 года составил 374,5 тыс. TEU, что на 17,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Оборот контейнеров в импортном направлении составил 182,4 тыс. TEU (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 27,8%). В экспортном направлении на КТСП обработано 192 тыс. TEU, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 9%.

В структуре контейнерооборота терминала доля экспорта составила 49%, доля импорта – 51%.

Всего за 6 месяцев 2018 года на КТСП совершено 297 судозаходов. Средняя величина грузовой партии составила 1,2 тыс. TEU.

Доля отправок железнодорожным транспортом с учетом выгрузки и отгрузки заняла 25% от общего объема грузооборота.

Рыночная доля терминала в портах Санкт-Петербурга и Усть-Луги сохранилась на уровне 2017 года и составила 32%.