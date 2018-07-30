Изменения в сервисах OOCL

OOCL в связи с расширением маршрутной сети вносит изменения в сервисы на транстихоокенаском трейде. А именно:

Pacific China North 1 (PCN1):

на сервисе задействован контейнеровоз «CSCL Spring», новая ротация портов следующая: Тяньцзинь – Циндао – Принс-Руперт – Лонг-Бич – Окленд – Тяньцзинь. Судозаход в порт Далянь не включен.

Pacific Vietnam China South (PVCS):

На сервисе задействован контейнеровоз «OOCL Beijing», новая ротация портов: Цай-Меп – Гонконг – Янтъян – Гаосюн – Лонг-Бич – Гаосюн – Цай-Меп. Судозаход в порт Шекоу не включен.

Pacific North West 2 (PNW2):

начнет действовать с начала-середины сентября совместно с сервисом Middle East 1 (ME1), новая ротация портов: Сохар – Джебель-Али – Хамад – Даммам – Джубайль – Сингапур – Янтъян – Сямэнь – Нинбо – Шанхай – Пусан – Сиэтл – Ванкувер – Тяньцзинь – Пусан – Циндао – Шанхай – Шекоу – Сингапур – Сохар – Джебель-Али – Хамад – Даммам – Джубайль.