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    • Изменения в сервисах OOCL

    30.07.2018

    • OOCL в связи с расширением маршрутной сети вносит изменения в сервисы на транстихоокенаском трейде. А именно:

    Pacific China North 1 (PCN1):

    на сервисе задействован контейнеровоз «CSCL Spring», новая ротация портов следующая: Тяньцзинь – Циндао – Принс-Руперт – Лонг-Бич – Окленд – Тяньцзинь. Судозаход в порт Далянь не включен.

    Pacific Vietnam China South (PVCS):

    На сервисе задействован контейнеровоз «OOCL Beijing», новая ротация портов: Цай-Меп – Гонконг – Янтъян – Гаосюн – Лонг-Бич – Гаосюн – Цай-Меп. Судозаход в порт Шекоу не включен.

    Pacific North West 2 (PNW2):

    начнет действовать с начала-середины сентября совместно с сервисом Middle East 1 (ME1), новая ротация портов: Сохар – Джебель-Али – Хамад – Даммам – Джубайль – Сингапур – Янтъян – Сямэнь – Нинбо – Шанхай – Пусан – Сиэтл – Ванкувер – Тяньцзинь – Пусан – Циндао – Шанхай – Шекоу – Сингапур – Сохар – Джебель-Али – Хамад – Даммам – Джубайль.

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