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    • Закон о создании офшорной зоны в РФ принят

    30.07.2018

    • Госдума приняла закон, устанавливающий правила для работы международных компаний в специальных административных районах (САР) в РФ, сообщается на сайте комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

    Речь идет о создании внутри РФ аналога зарубежных офшоров - САРов - и правилах регистрирования компаний в них. Появятся такие зоны на двух островах Российской Федерации - Октябрьском в Калининградской области и Русский в Приморском крае.

    Так, регистрироваться в САРах смогут только иностранные компании. При регистрации в САР они получают статус международной компании, но при условии, что они работают в нескольких странах, в том числе и в РФ. Таким образом, компании российских бизнесменов, зарегистрированные в других юрисдикциях и, в частности, в офшорах, смогут перерегистрироваться в национальных офшорах РФ. Зарегистрировать компанию они смогут за один день.

    Участники САР получат налоговые и валютные льготы. Так, доходы, полученные в виде дивидендов, а также по доходам от реализации акций не будут облагаться налогами. Ставка налога на доходы в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний составит 5%. При этом на участников САР также будут распространяться льготные ставки по налогу на прибыль. Кроме того, компании, зарегистрированные в «российских офшорах», смогут проводить платежи и переводы с помощью счетов, открытых в иностранных банках.

    Компании, получившие статус участников САР, должны будут инвестировать в проекты на территории РФ. Правила и нормы таких вложений пропишет правительство РФ, однако минимальный размер вложений таких компаний в экономику РФ должен составлять не менее 50 млн. рублей в полгода.

    Как отмечает Минвостокразвития, на рассмотрение сенаторов был представлен пакет из семи федеральных законов, направленных на создание специальных административных районов на острове Русский Приморского края и острове Октябрьский Калининградской области: «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края»; «О международных компаниях»; «О внесении изменения в статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (о международных компаниях); «О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных холдинговых компаний)»; «О валютном регулировании и валютном контроле» в связи с принятием Федерального закона «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» и Федерального закона «О международных компаниях» (в части предоставления международным компаниям возможности производить расчеты при осуществлении валютных операций без использования счетов в уполномоченных банках); «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края»; «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации в части создания Российского открытого реестра судов в связи с принятием Федерального закона «О международных компаниях» и Федерального закона «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края».

     

    Фото с сайта Госдумы

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