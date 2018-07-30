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    • Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ

    30.07.2018

    • В июне этого года грузооборот портов Северо-Западного региона снизился относительно аналогичного показателя прошлого года на 2,1%. Снижение произошло за счет уме

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