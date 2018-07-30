Гигантский контейнеровоз во Владивостоке

На днях во Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) впервые зашло судно «Hyundai Integral» длиной 294,1 м. Это один из самых больших контейнеровозов, которые ВМТП обрабатывает на регулярной основе. Как рассказали SeaNews в компании, валовая вместимость судна 52 581 тонн, или 4922 TEU.

Портовики выгрузили 834 контейнера, а загрузили на борт Hyundai Integral 928 контейнеров.

Следующий заход судна запланирован на начало августа. Контейнеровоз обслуживает регулярную линию FESCO China Direct Line – North. Она соединяет порты Владивосток, Находка, Циндао, Шанхай и Нинбо, уточнили в ВМТП.