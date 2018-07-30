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    • Гигантский контейнеровоз во Владивостоке

    30.07.2018

    • На днях во Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) впервые зашло судно «Hyundai Integral» длиной 294,1 м. Это один из самых больших контейнеровозов, которые ВМТП обрабатывает на регулярной основе. Как рассказали SeaNews в компании, валовая вместимость судна 52 581 тонн, или 4922 TEU.

    Портовики выгрузили 834 контейнера, а загрузили на борт Hyundai Integral 928 контейнеров.

    Следующий заход судна запланирован на начало августа. Контейнеровоз обслуживает регулярную линию FESCO China Direct Line – North. Она соединяет порты Владивосток, Находка, Циндао, Шанхай и Нинбо, уточнили в ВМТП.

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