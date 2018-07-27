TEU и доллары OOCL

OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала неаудированные финансовые и операционные показатели за второй квартал и первое полугодие 2018 года.

По итогам второго квартала объем перевозок увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% до 1,7 млн TEU.

Наиболее существенный рост произошел на трейде Азия – Европа: на 13,5% до 335,1 тыс. TEU. Перевозки на транстихоокеанском трейде увеличились на 7,2% до 505,7 тыс. TEU, на внутриазиатско-австралийском направлении – на 0,5% до 744,6 тыс. TEU. На трансатлантическом трейде объемы сократились на 2,3% до 106,1 тыс. TEU.

Провозная способность увеличилась в сравнении со вторым кварталом 2017 года на 4,7%, загрузка судов осталась на прошлогоднем уровне.

Средняя выручка с одного TEU снизилась на 0,6%. Суммарная выручка за второй квартал увеличилась на 4% до 1,46 млрд долларов.

При этом если на транстихоокеанском направлении выручка выросла на 11,2% до 587,2 млн долларов, а на трейде Азия – Европа на 1,3% до 302,6 млн долларов, то на внутриазиатско-австралийском направлении произошло снижение на 1,4% до 448,1 млн долларов, а на трансатлантическом – на 0,2% до 124,5 млн долларов.

По итогам первого полугодия объем перевозок увеличился на 6% до 3,3 млн TEU. В том числе выросли объемы на трейде Азия – Европа (на 16,7% до 637,8 тыс. TEU) и транстихоокеанском (на 11,3% до 963,2 тыс. TEU), снизился грузопоток на внутриазиатско-австралийском (-0,3% до 1,46 млн TEU) и трансатлантическом направлении (-0,1% до 209,2 тыс. TEU).

Провозная способность в первом полугодии была на 9,9% выше, а загрузка судов – на 3,1% ниже, чем годом ранее. Выручка в пересчете на один TEU увеличилась на 3,5%.

Суммарная выручка в первом полугодии выросла на 9,6% и составила 2,8 млрд долларов. Рост произошел на всех направлениях перевозов – на 14,9% на транстихоокеанском (до 1,1 млрд долларов), на 11% на трейде Азия – Европа (до 583,9 млн долларов), на 5,3% на внутриазиатско-австралийском (до 895,5 млн долларов) и на 0,8% на трансатлантическом (до 245,4 млн долларов).