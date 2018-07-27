APL и FESCO будут работать вместе

APL и FESCO будут совместно оперировать Japan Russia Express (JRX) – единственным еженедельным сервисом между портами России и Японии.

Ротация портов: Восточный (ВСК) – Владивосток (ВМТП) – Иокогама – Симидзу – Нагоя – Кобе – Пусан – Восточный (ВСК).

Как уточнили SeaNews в российском офисе APL, на сервисе будет задействовано два судна – одно APL, одно FESCO, номинальная вместимость – 700 TEU.

По информации APL, транзитное время из Иокогамы в Восточный составит 7 дней, во Владивосток – 9 дней, из Кобе в Восточный – 4 дня, во Владивосток – 6 дней.

У FESCO на данный момент работает сервис Japan Trans-Siberian Line (JTSL) с ротацией Восточный – Владивосток – Сендай – Иокогама – Симидзу – Нагоя – Кобе – Тоямашинко – Восточный. На линии задействовано одно судно – «Contship Ace», частота сервиса – раз в две недели. Второй контейнеровоз, который выставит APL, позволит увеличить частоту до еженедельной.

По информации FESCO, соглашение подписали в Сингапуре президент FESCO Александр Исурин и генеральный директор APL Николас Сантини.

Совместная работа начнется с 24 августа (выход судна из Иокогамы).

Как отмечают в APL, из Восточного и Владивостока японские грузы могут быть отправлены далее в центральную Россию и Евросоюз, а через Пусан российские и японские клиенты получают доступ к другим сервиса APL и выход на глобальный рынок.