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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 29

    27.07.2018

    • На 29 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания на большинстве направлений выросли на 2 доллара. Исключение –

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