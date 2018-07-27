Финансы CEVA Logistics

CEVA Logistics опубликовала финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2018 года.

Во втором квартале выручка группы увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% до 1,85 млрд долларов, показатель EBITDA – на 11,9% до 66 млн долларов.

В сегменте Freight Management выручка выросла на 8,1%, показатель EBITDA – на 35% до 27 млн долларов.

Объем морских перевозок во втором квартале увеличился на 8,3%, авиаперевозки росли слабо, как ив первом квартале.

В сегменте Contract Logistics выручка увеличилась на 6,8%, показатель EBITDA остался на прошлогоднем уровне и составил 39 млн долларов.

По итогам первого полугодия выручка по группе выросла на 9,7% до 3,6 млрд долларов, показатель EBIDTA – на 14,4% до 119 млн долларов.

В сегменте Freight Management выручка в постоянной валюте увеличилась на 7%, показатель EBITDA – на 40% до 42 млн долларов.

В сегменте Contract Logistics выручка в постоянной валюте выросла на 3,8%, EBITDA – на 5,5% до 77 млн долларов.