Информационно-аналитическое агентство

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    • Роттердам снизил оборот

    27.07.2018

    • Грузооборот порта Роттердам составил по итогам первого полугодия 2018 года 232,8 млн тонн – на 2,2% меньше, чем за тот же период годом ранее, сообщили SeaNews в Администрации порта. Снижение произошло за счет падения объемов сухих грузов и налива.

    При этом контейнерооборот, который является одним из стратегических направлений развития порта, вырос на 6,2% до 7,1 млн TEU. Увеличились как deep sea объемы, так и short sea и фидерные.

    Входящий контейнеропоток вырос на 7,1% до 3,7 млн TEU, исходящий – на 5,3% до 3,4 млн TEU.

    В мае порт обработал рекордный объем контейнеров – 1,242 млн TEU.

    Перевалка ро-ро грузов увеличилась на 2,4% до 12 млн тонн.

    Грузопоток генеральных грузов сократился на 12,6% до 3,1 млн тонн. Основной причиной снижения стало прекращение перевалки слябов – это был временный грузопоток в связи с модернизацией доменной печи в Германии. Во втором квартале падение по генгрузам было несколько компенсировано отгрузками оснований для ветрогенераторов на Северное море.

    Сухогрузы, на долю которых приходится 15,9% всего грузопотока, проходящего через Роттердам, просели на 10,5%, их перевалка составила 37 млн тонн. Негативная динамика зафиксирована по всем грузам этой категории за исключением биомассы – ее объемы выросли на 187,6%.

    Оборот железной руды и металлолома снизился на 10,1% из-за снижения запасов сталелитейных производств. Грузопоток угля сократился на 11,9% в связи с закрытием тепловых электростанций на Маасвлакте и в Германии и снижением выработки на оставшихся ТЭЦ на фоне роста использования альтернативных источников энергии. Кроме того, снизилось потребление кокса предприятиями сталелитейной промышленности.

    Оборот сельхозгрузов снизился на 7% главным образом по причине сокращения поставок сои из Южной Америки.

    Перевалка налива, на который приходится 46% суммарного грузооборота порта, составила 107 млн тонн – на 4,3% меньше, чем годом ранее.

    Грузопоток сырой нефти упал на 7,6% до 50,7 млн тонн на фоне высокой базы 2017 года, что соответствует ожиданиям. Объемы нефтепродуктов снизились на 4,8%, главным образом за счет сокращения перевалки мазута.

    Оборот СПГ вырос на 123,2%, главным образом благодаря трансшипменту газа, добытого в рамках проекта «Ямал СПГ» с газовозов ледового класса на конвенциональные для отправки на азиатский рынок.

    Фото: Администрация порта Роттердам

     

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