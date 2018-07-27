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    • Новый CEO Panalpina в Европе

    27.07.2018

    • Новым CEO Panalpina в Европе назначен Кристиан Вурст. Он приступит к исполнению обязанностей в феврале 2019 года, говорится в официальном заявлении компании.

    До настоящего назначения он занимал должность управляющего директора CEVA Logistics в Германии, ранее работал в RWTÜV, Wincanton и DB Schenker.

    У К.Вуеста более чем 20 лет опыта работы в экспедировании и логистике.

    К.Вурст имеет степень доктора делового администрирования Университета Касселя и степень магистра делового администрирования WHU – Высшей школы менеджмента им. Отто Байсхама.

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