Новый CEO Panalpina в Европе

Новым CEO Panalpina в Европе назначен Кристиан Вурст. Он приступит к исполнению обязанностей в феврале 2019 года, говорится в официальном заявлении компании.

До настоящего назначения он занимал должность управляющего директора CEVA Logistics в Германии, ранее работал в RWTÜV, Wincanton и DB Schenker.

У К.Вуеста более чем 20 лет опыта работы в экспедировании и логистике.

К.Вурст имеет степень доктора делового администрирования Университета Касселя и степень магистра делового администрирования WHU – Высшей школы менеджмента им. Отто Байсхама.