ДВЖД и порт «Суходол» заключили договор

Сегодня в Хабаровске договор между Дальневосточная железная дорога и ООО «Морской порт «Суходол» подписали о совместной работе в проекте по созданию нового специализированного порта в бухте Суходол (Приморский край). В частности, документ предусматривает оказание услуг ДВЖД по присоединению путей необщего пользования ООО «Морской порт «Суходол» к инфраструктуре ОАО «РЖД» по станции Смоляниново.

Подписи под документом поставили начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин и генеральный директор порта Павел Колбасюк.

По данным пресс-службы ДВЖД, объем перевозок угля только на первом этапе оценивается в 6 млн тонн, а в дальнейшем прогнозируется рост до 20 млн тонн в год.

Договор заключен в рамках исполнения инвестиционного соглашения по проекту создания морского порта в районе бухты Суходол, подписанногов рамках Петербургского международного экономического форума между ОАО «РЖД» и АО холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» (АО ХК «СДС»).