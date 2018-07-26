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    • COSCO закрыла сделку по приобретению OOIL

    26.07.2018

    • COSCO Shipping Holdings закрыла сделку по приобретению мажоритарной доли в Orient Overseas International (OOIL), материнской компании OOCL. Доля COSCO в OOIL составит более 50%, при этом COSCO Shipping стала непрямым контролирующим акционером OOCL.

    COSCO Shipping выполнила все условия, необходимые для закрытия сделки стоимостью 6,3 млрд долларов, получив одобрение от регулирующих органов Китая.

    Напомним, COSCO начала вести переговоры о покупке OOIL в начале прошлого года. Тогда предполагалось, что в результате сделки, при условии, что все держатели акций OOIL их продадут, COSCO Shipping Holdings получит 90,1% акций компании, пакет Shanghai International Port (Group) SIPG составит 9,9%.

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