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    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 30, 2018

    26.07.2018

    • Недавнее снижение градуса торговой активности на турецком направлении в конце концов сказалось на фрахтовом рынке.

    По данным судового брокера Rufco, рост став

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