Российская логистика в рейтинге Всемирного банка

Всемирный банк опубликовал очередную версию своего логистического рейтинга стран Logistics Performance Index 2018. Такие исследования банк выпускает раз в два года начиная с 2012 года.

В нынешнем рейтинге Россия занимает 75 место – на 24 строчки выше, чем в предыдущей версии 2016 года, когда мы были 99-ми. Общая сумма баллов по LPI – 2,76 против 2,57 в 2016 году.

Напомним, высший балл в Logistics Performance Index – 5. У Германии, которая в нынешнем, как и в предыдущем рейтинге, занимает первое место, LPI составляет 4,20 (снижение в сравнении с 4,23 в 2016 году).

Основные составляющие логистического индекса – «пользовательские» оценки работы таможни, состояния инфраструктуры, международных перевозок, качества логистики и логистических компетенций, возможностей отслеживания движения грузов и своевременности доставки.

Самые низкие рейтинги у России по показателям таможни (97 место из 160, 2,42 балла), отслеживанию грузов (97 место, 2,65 балла) и международным перевозкам (96 место, 2,64 балла).

По качеству логистического обслуживания и компетенциям Россия на 71 месте с 2,75 балла, по своевременности доставки – на 66 с 3,31 балла и по инфраструктуре – на 61 с 2,78 балла.

В целом, по оценкам опрошенных, критериям качества в России соответствует 69% перевозок. Досмотру подвергается 22% импорта, таможенная очистка занимает 2 дня без физического досмотра и 4 дня – с досмотром.

Ближайшие соседи России в рейтинге 2018 года – Парагвай, который находится одной строчкой выше, и Бенин (строчкой ниже).

Как и во всех предыдущих рейтингах, по непонятным причинам выше России в рейтинге стоят страны, в которых, по нашим понятиям, и логистики-то нет, такие как Руанда или Берег Слоновой Кости. Хотя, в Руанде не были – можем ошибаться.

А первые строчки в рейтинге занимают Германия, Швеция, Бельгия, Австрия, Япония и Нидерланды.