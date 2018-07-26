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    • Польша расширяет СПГ-терминал в Свиноустье

    26.07.2018

    • Терминальный оператор Polskie LNG получил разрешение на расширение регазификационных мощностей СПГ-терминала в польском порту Свиноустье.

    Как отметил исполнительный директор Polskie LNG Павел Якубовский, это решающий момент по увеличению мощностей с 5 млрд куб. м до 7 млрд куб. м.

    Разрешение, выданное польской провинцией Западная Померания, затрагивает лишь часть всей программы расширения, запланированной Polskie LNG. По словам П.Якубовского, еще предстоит получить разрешение на строительство второго причала, третьего резервуара для хранения СПГ и перегрузочного комплекса, к которому будут подходить железнодорожные подъездные пути. 

    Polskie LNG, принадлежащая польскому оператору Gaz-System, уже объявила ряд тендеров, связанных с расширением регазификационных мощностей, сообщает LNG World News.

    Ранее было заявлено, что новую инфраструктуру планируется ввести в эксплуатацию не позднее 2022 года.

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