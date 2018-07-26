Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Новый 14-тысячник ONE

    26.07.2018

    • Ocean Network Express (ONE), объединенный контейнерный бизнес трех японских операторов «K» Line, MOL и NYK Line, принял в эксплуатацию новый контейнеровоз вместимостью 14 000 TEU. Судно, построенное на верфи Imabari в Хиросиме, получило название «ONE Minato».

    По информации ONE, контейнеровоз будет передан в субаренду «K» Line.

    Судно будет задействовано на рейде Азия – восточное побережье США в рамках сервиса THE Alliance EC4. Ротация портов: Гаосюн – Гонконг – Янтъян – Цай-Меп – Сингапур – Суэцкий канал – Нью-Йорк – Норфолк – Саванна – Чарльстон – Нью-Йорк – Сингапур – Суэцкий канал.

    131
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    K LineMOLNYKONEКонтейнерная линияконтенСП 03.04.2018 Объединенная японская линия начала операции
    Назначены пять региональных руководителей
    0
    Hapag-LloydUASCКонтейнеровозы 31.01.2018 Hapag-Lloyd утилизирует контейнеровозы
    Hapag-Lloyd списывает семь старых контейнеровозов вместимостью 4 101 TEU. Как сообщает компания, они будут утилизированы на сертифицированных верфях […]
    0
    БалкерНовостройСПГ 22.02.2018 Самый большой балкер на СПГ
    Сдан в эксплуатацию
    0
    CostamareYang MingКонтейнеровозыНовострой 10.07.2018 Costamare построит пять контейнеровозов
    Греческая Costamare заказала строительство пяти контейнеровозов, кроме того, компания намерена приобрести два б/у контейнеровоза. Суда вместимостью 12 690 […]
    0
    НовостройРо-ро 03.05.2018 Grimaldi Group построит гибридные ро-ро суда
    Grimaldi Group заказала строительство шести автомобилевозов на китайской верфи Jinling. Их стоимость оценивается в 400 млн долларов. Сдача […]
    0
    Кильский каналКонтейнеровозыпроисшествие 20.02.2018 Происшествие в Кильском канале
    Контейнеровоз «Akacia» столкнулся с воротами шлюзов в Киль-Хольтенау на скорости 20 км/ч. Инцидент произошел вчера. Как сообщает World […]
    0
    Hapag-LloydКонтейнеровозыПроисшествия 08.05.2018 Происшествие c «Santos Express» на Santos Terminal
    Контейнеровоз Hapag-Lloyd «Santos Express» вместимостью 10 500 TEU столкнулся с тремя паромами на бразильском терминале Santos Terminal, принадлежащий DP […]
    0
    K LineБалкерСерия судов 19.01.2018 «Коронная серия» балкеров “K” Line пополнилась
    Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) приняла в эксплуатацию балкер серии «Corona». Судно получило название «Corona Wisdom». Оно построено […]
    0
    COSCOКонтейнеровозыНовострой 29.01.2018 Второй китайский 20-тысячник сдан в эксплуатацию
    COSCO Shipping Lines приняла в эксплуатацию второй контейнеровоз вместимостью 20 000 TEU. Как сообщает World Maritime News, церемония […]
    0
    APM TerminalsONEКонсорциумСервис 04.05.2018 Новый сервис Ocean Network Express
    Ocean Network Express (ONE), объединенный контейнерный бизнес трех японских операторов, “K” Line, MOL и NYK Line, запустил новый […]
    0
    K LineMOLNYK 18.01.2018 Ocean Network Express начнет работу в срок
    Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) объявили […]
    0
    COSCOКонтейнеровозыНовострой 24.01.2018 Первый китайский 20-тысячник
    Принят в эксплуатацию COSCO
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    26.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 30, 2018
    26.07.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    25.07.2018 Груз приедет в пассажирском поезде
    25.07.2018 AirBridgeCargo будет летать в Хошимин
    23.07.2018 СЗП снизило объем перевозок
    20.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 28
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.07.2018 Контейнерооборот Россия – БРИКС
    25.07.2018 Впервые за 15 суток из Тоямы в Москву
    24.07.2018 DP World растет, но медленнее
    24.07.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона
    24.07.2018 Порт Владивосток. Контейнеры
    23.07.2018 Изменение ротации на новороссийском deep sea Maersk
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Войти
    • Зарегистрироваться

    Вы получите письмо со сгенерированным паролем на этот адрес





  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • [nextend_social_login provider=»facebook»]