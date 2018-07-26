Новый 14-тысячник ONE

Ocean Network Express (ONE), объединенный контейнерный бизнес трех японских операторов «K» Line, MOL и NYK Line, принял в эксплуатацию новый контейнеровоз вместимостью 14 000 TEU. Судно, построенное на верфи Imabari в Хиросиме, получило название «ONE Minato».

По информации ONE, контейнеровоз будет передан в субаренду «K» Line.

Судно будет задействовано на рейде Азия – восточное побережье США в рамках сервиса THE Alliance EC4. Ротация портов: Гаосюн – Гонконг – Янтъян – Цай-Меп – Сингапур – Суэцкий канал – Нью-Йорк – Норфолк – Саванна – Чарльстон – Нью-Йорк – Сингапур – Суэцкий канал.