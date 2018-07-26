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    • На «Звезду» доставили плавдок

    26.07.2018

    • Уникальный плавучий док грузоподъемностью 40 тыс. тонн вчера доставили на верфь «Звезда» (Приморский край). Док построен по заказу российской судоверфи китайской компанией BSIC.

    По информации СКК «Звезда», транспортно-передаточный плавучий док предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупногабаритных судов длиной 300 м и шириной более 50 м со спусковой массой до 40 тыс. тонн, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов (оснований и верхних строений). Отмечается, что на сегодняшний день в портфеле заказов ССК «Звезда» свыше 25 контрактов на строительство танкеров типа Aframax, арктических челноков, судов снабжения, а также мелкосидящего ледокола.

    Также плавдок сможет осуществлять подъем из воды с последующей передачей на причал и спуск на воду ремонтируемых объектов, буксировку судна либо элемента буровой платформы в пределах района плавания. Новое оборудование позволит выполнять на «Звезде» заказы по производству судов тех типов и размеров, которые российские компании ранее вынуждены были заказывать на зарубежных верфях из-за отсутствия производственных мощностей в России. Размещение заказов на производство судов на российской верфи позволит компаниям повысить экономическую эффективность масштабных проектов, отмечают в СКК.

    После буксировки плавдок встал на рейд в Уссурийском заливе и за 3 часа был поставлен непосредственно в акваторию судостроительного комплекса. Плавдок пришвартован на штатное рабочее место у тяжелого открытого достроечного стапеля судоверфи.

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