Контейнерооборот Россия – БРИКС

В свете проходящего в эти дни в южноафриканском Йоханнесбурге саммита БРИКС Maersk поделился с читателями SeaNews аналитической выборкой по товарообороту России с партнерами по блоку.

Как отмечают в группе, с 2015 года объемы торговли России с Бразилией, Индией, Китаем и Южной Африкой стабильно растут, хотя в последнее время динамика несколько замедлилась.

Китай традиционно является крупнейшим торговым партнером РФ внутри БРИКС и крупнейшим поставщиком импорта в глобальном разрезе – а в 2017 году также вышел на первое место среди стран-получателей российского экспорта.

По данным Maersk, суммарный объем российского контейнерного экспорта в Китай оценивается примерно в 224 тыс. TEU в год, а импортный грузопоток – в 768 тыс. TEU.

Основными статьями российского контейнерного экспорта в Китай являются минеральные продукты и лесные грузы, в импорте в Россию идут главным образом товары народного потребления, электроника, текстиль, а также машины и оборудование.

Основу российского контейнерного экспорта в Индию составляют минеральные продукты, бумага, продукты питания и сельскохозяйственные грузы. В 2017 году Индия занимала второе место среди стран БРИКС по объемам российского экспорта – и третье по объемам импорта. В РФ Индия отгружает сельхозгрузы, машины и оборудование.

«Если говорить только о контейнерном экспорте, в первые месяцы 2018 года экспорт из России в Китай вырос на 22% в сравнении с прошлым годом. Экспорт в Индию увеличился на 11,5%. Экспорт в Южную Африку остается на прошлогоднем уровне, экспорт в Бразилию снижается», – рассказал Александр Бобраков, директор по продажам Maersk Line в России.

Бразилия является вторым по значимости партнером России внутри БРИКС по импорту и третьим – по экспорту. Основной статьей российского экспорта в Бразилию являются продукция химической промышленности и минеральные продукты, в импорте идут в основном продукты питания и сельхозгрузы.

Самый маленький товарооборот внутри БРИКС у РФ с Южной Африкой, основу грузопотока как в экспорте, так и в импорте составляют продукты питания и сельскохозяйственные грузы.

В прошлом году суммарный вклад стран-членов БРИКС в мировую экономику составил 23,6%, а к 2022 году, по прогнозу Международного валютного фонда, он увеличится до 26,8%. Стоит отметить, что доля БРИКС с точки зрения численности населения значительно выше – в 2015 году она соответствовала 41%.

Как отметил А.Бобраков, в первом квартале 2018 года контейнеризированный товарооборот между странами БРИКС увеличился с к аналогичному периоду 2017 года увеличился на 1,5%. «С такими показателями БРИКС и в будущем будет играть важную роль в развитии глобальной торговли», – считает он.

Ожидается, что одной из тем обсуждения проходящего в Йоханнесбурге саммита станут меры по расширению торговых связей внутри блока и между странами БРИКС и остальным миром.