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    • Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ

    26.07.2018

    • В мае этого года грузооборот портов Дальневосточного региона вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 2,04%. При этом снижение отмечено тольк

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