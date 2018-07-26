Блокчейн в бункерном бизнесе

Precious Shipping, Bostomar, BIMCO, Международная ассоциация бункерного бизнеса (International Bunker Industry Association – IBIA) и GoodFuels создали консорциум в целях использования технологии блокчейн для повышения возможностей отслеживания и прозрачности цепочек поставок судового топлива.

Консорциум создан на базе Maritime Blockchain Labs (MBL), дочерней компании Blockchain Labs for Open Collaboration (BLOC). Этот проект, финансируемый Lloyd’s Register Foundation, инициирован MBL в целях отраслевого сотрудничества по разработке технологии блокчейн в морской индустрии.

Консорциуму предстоит оценить, как блокчейн поможет обеспечить эффективную, защищенную от несанкционированного доступа и контролируемую цепочку передачи и хранения качественных и количественных данных о поставках топлива в увязке с системой подтверждения соответствия судового топлива.

Конечная цель проекта – снизить риски и создать более надежную основу для точного мониторинга выбросов при транспортировке, таких как сера и углекислый газ.

По словам представителя MBL, компания использует подход, ориентированный на отрасль. Это означает, что решения будут идентифицированы, спроектированы и протестированы самой отраслью, при этом MBL облегчит управление и разработает технологию для обеспечения того, чтобы эти решения были актуальными и использовались, а консорциумный подход имеет важное значение, поскольку организационно работа пересекается.

BIMCO и IBIA выступают в качестве консультантов по контрактным аспектам проекта и демонстрации отслеживания/учета топлива, судовладельцы и операторы Precious Shipping и Bostomar Shipping – в качестве покупателей, GoodFuels – в качестве поставщика судового топлива.