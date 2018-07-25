HMM вышла на судоходную биржу

Hyundai Merchant Marine (HMM) стала членом Нью-Йоркской биржи судоходства (NYSHEX).

Это цифровая платформа для судовладельцев и грузоотправителей, которая обеспечивает прозрачность всей цепочки поставок по контрактам на морские перевозки.

Менее чем за год NYSHEX привлекла в качестве участников биржи шесть мировых компаний, сообщает World Maritime News со ссылкой на данные Alphaliner. Это Maersk Line, Hapag-Lloyd, CMA CGM, MOL, OOCL и COSCO. Таким образом NYSHEX представлена тремя основными контейнерными альянсами – H+2M, Ocean Alliance и THE Alliance.

«Мировые грузоотправители ценят бесплатное членство в NYSHEX и надежность заключения контрактов через цифровую платформу», – сказал CEO NYSHEX Гордон Даунс.

HMM планирует торговаться на бирже с 6 августа этого года, начав с транстихоокеанского трейда, западное побережье.