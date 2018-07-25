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    • Впервые за 15 суток из Тоямы в Москву

    25.07.2018

    • FESCO доставила первую партию грузов из японского порта Тоямашинко (префектура Тояма) в Москву в рамках ускоренного сервиса «Быстрый путь». Транзитное время составило всего 15 суток, тогда как перевозка по маршруту через Суэцкий канал занимает более 50 дней.

    Как сообщили SeaNews в компании, сорокафутовый контейнер со стройматериалами из Тоямы прибыл на станцию Силикатная Московской железной дороги 23 июля, при этом морская перевозка на линии Japan Trans-Siberian Line (JTSL) заняла двое суток, обработка во Владивостокском морском торговом порту, таможенное оформление и погрузка на железную дорогу – трое суток, транспортировка по Транссибирской магистрали регулярным поездом FESCO Moscow Shuttle – 10 суток.

    FESCO запустила сервис ускоренной доставки грузов «Быстрый путь» из портов Японии в Москву через Владивосток в июне этого года. За полтора месяца со дня запуска «Быстрого пути» доля грузов, следующих сервисами FESCO из Японии в Москву быстрее чем за 25 дней, достигла 20%, при этом 60% грузов доставляются менее чем 30 дней.

    Основу грузопотока из Японии в Россию составляют строительные материалы, запчасти для автомобилей, товары народного потребления. Ускоренный сервис уже доступен для отправок из японских портов Кобе, Нагоя, Иокогама.

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