COSCO подверглась кибератаке

Подразделение COSCO Shipping Line в США подверглось вчера кибератаке, затронувшей повседневные операции компании в регионе.

Как сообщает Splash 24/7 со ссылкой на письмо, которое COSCO разослала своим клиентам, киберетака привела к падению местной сети и систем, произошел сбой электронной почты.

Компания рекомендовала своим клиентам использовать веб-сайт для работы, в том числе для букирования, а также дала временные электронные адреса для использования в чрезвычайных ситуациях.

«Мы принимаем соответствующие меры для того, чтобы минимизировать влияние текущих событий на бизнес», – говорится в рассылке COSCO.

Операции компании в других регионах кибератаке не подверглись, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на официального представителя компании. Суда и терминалы работают в обычном режиме.