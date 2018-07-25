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    • COSCO подверглась кибератаке

    25.07.2018

    • Подразделение COSCO Shipping Line в США подверглось вчера кибератаке, затронувшей повседневные операции компании в регионе.

    Как сообщает Splash 24/7 со ссылкой на письмо, которое COSCO разослала своим клиентам, киберетака привела к падению местной сети и систем, произошел сбой электронной почты.

    Компания рекомендовала своим клиентам использовать веб-сайт для работы, в том числе для букирования, а также дала временные электронные адреса для использования в чрезвычайных ситуациях.

    «Мы принимаем соответствующие меры для того, чтобы минимизировать влияние текущих событий на бизнес», – говорится в рассылке COSCO.

    Операции компании в других регионах кибератаке не подверглись, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на официального представителя компании. Суда и терминалы работают в обычном режиме.

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