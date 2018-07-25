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    • AirBridgeCargo будет летать в Хошимин

    25.07.2018

    • Авиакомпания AirBridgeCargo открыла новый рейс в Хошимин. Хошимин стал 12-м по счету пунктом компании в Азии.

    Новый рейс связывает заказчиков из Сингапура и Хошимин с остальными направлениями международной маршрутной сети АВС через грузовой хаб в Москве с использованием флота грузовых самолетов Boeing 747, обеспечивая доставку в течение 48 часов, включая наземное обслуживание.

    На данный момент AirBridgeCargo уже три года выполняет грузовые рейсы в столицу Вьетнама Ханой.

    «На фоне роста экономики в 7% и увеличивающихся экспортных объемов, Вьетнам – идеальное место для расширения присутствия и запуска прямого сообщения с другими странами, особенно со странами Европы и Северной Америки», – отметил генеральный директор AirBridgeCargo Сергей Лазарев.

     

     

     

     

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