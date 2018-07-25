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    • РЖД продает «Рефсервис»

    25.07.2018

    • ОАО «РЖД» сообщило о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи 100% минус 1 акции АО «Рефсервис».

    Аукцион назначен на 10 сентября. По решению совета директоров, он будет проводиться в так называемом англо-голландском формате, когда сначала торги идут на повышение, а в случае отсутствия заявок – на понижение.

    Стартовая (начальная) цена продажи – 3,491 млрд рублей, минимальная цена – 2,459 млрд рублей. Шаг аукциона – 50 млн рублей (может быть изменен по решению аукционной комиссии). При этом первый шаг аукциона «наверх» составит 58,508 млн рублей, а «вниз» – 31,680 млн рублей.

    Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 июля по 28 августа. Задаток для участия в торгах составляет 349,1 млн рублей.

    «Рефсервис» является оператором специализированного подвижного состава для перевозки скоропортящихся грузов, годовой объем перевозок компании, по информации РЖД, составляет 1 млн тонн.

     

     

     

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