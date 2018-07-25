Пиратская статистика

По данным Международного морского бюро (IMB), в течение первого полугодия 2018 года было зафиксировано 107 инцидентов с участием пиратов.

На борт 69 судов нападавшим удалось подняться, 11 судов были обстреляны, четыре – захвачены. При этом во втором квартале похищений судов не было.

Число моряков, взятых в заложники, выросло с 63 человек в первом полугодии прошлого года до 102 в этом.

В то же время, сократилось число похищенных членов экипажа – с 41 в 2017 году до 25 человек в этом. Все эти 25 были похищены в Гвинейском заливе, всего было зафиксировано шесть таких инцидентов.

В IMB предполагают, что реальное число пиратских нападений в Гвинейском заливе больше, чем попало в официальную статистику, просто не о всех инцидентах сообщается.

В отличие от Гвинейского залива, в других пиратоопасных регионах активность пиратов снижается.

Так, у берегов Сомали во втором квартале пиратских нападений зафиксировано не было – по крайней мере, о них не сообщалось. Тем не менее, капитанам рекомендуется сохранять бдительность.

Число нападений в водах Филиппин сократилось с 13 в прошлом году до трех в этом.

Некоторая статистика по типам судов, подвергшихся нападению: в пиратские сводки попало 40 танкеров, 39 балкеров, 6 контейнеровозов и 22 прочих категорий судов.