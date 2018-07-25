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    • В.Рукша возглавил Дирекцию Севморпути

    25.07.2018

    • По информации госкорпорации «Росатом», Вячеслав Рукша, до настоящего времени возглавлявший ФГУП «Атомфлот», 24 июля назначен заместителем генерального директора – директором Дирекции Северного морского пути.

    На создаваемую в структуре «Росатома» Дирекцию СМП будут возложены следующие функции:

    • реализация государственной политики и стратегия развития СМП;
    • взаимодействие с регионами и органами власти;
    • управление проектами развития (в том числе инфраструктуры);
    • целеполагание и контроль достижения ключевых показателей деятельности предприятий;
    • реализация государственных функций и услуг.

    В ведении Дирекции также останется управление атомным ледокольным флотом (ФГУП «Атомфлот»), содержание и поддержание существующей инфраструктуры.

    Исполнение обязанностей генерального директора ФГУП «Атомфлот» с 24 июля возложено на М.М.Кашку, первого заместителя генерального директора – главного инженера предприятия. 

    В.Рукша окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адм. С.О.Макарова. Занимал должности советника президента ОАО «Российские железные дороги», руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, первого заместителя министра транспорта Российской Федерации, генерального директора ОАО «Мурманское морское пароходство». С момента создания в 2008 году и вхождения в госкорпорацию «Росатом» возглавля ФГУП «Атомфлот».

     

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