В.Рукша возглавил Дирекцию Севморпути

По информации госкорпорации «Росатом», Вячеслав Рукша, до настоящего времени возглавлявший ФГУП «Атомфлот», 24 июля назначен заместителем генерального директора – директором Дирекции Северного морского пути.

На создаваемую в структуре «Росатома» Дирекцию СМП будут возложены следующие функции:

реализация государственной политики и стратегия развития СМП;

взаимодействие с регионами и органами власти;

управление проектами развития (в том числе инфраструктуры);

целеполагание и контроль достижения ключевых показателей деятельности предприятий;

реализация государственных функций и услуг.

В ведении Дирекции также останется управление атомным ледокольным флотом (ФГУП «Атомфлот»), содержание и поддержание существующей инфраструктуры.

Исполнение обязанностей генерального директора ФГУП «Атомфлот» с 24 июля возложено на М.М.Кашку, первого заместителя генерального директора – главного инженера предприятия.

В.Рукша окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адм. С.О.Макарова. Занимал должности советника президента ОАО «Российские железные дороги», руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, первого заместителя министра транспорта Российской Федерации, генерального директора ОАО «Мурманское морское пароходство». С момента создания в 2008 году и вхождения в госкорпорацию «Росатом» возглавля ФГУП «Атомфлот».