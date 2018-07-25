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    • Китай построит зерновой терминал в Приморье

    25.07.2018

    • Делегация крупнейшей китайской государственной корпорации «Порт Хэбэй» провела переговоры с вр.и.о губернатора Приморского края Андреем Тарасенко о строительстве в регионе зернового терминала в Славянке, а также об участии инвесторов в портовой инфраструктуре Приморья.

    «Цель нашего визита – продвижение проекта по созданию зернового терминала в Славянке. Наша компания выражает огромное желание сотрудничать с компанией «Беркут» по строительству специализированного грузового терминала. На первом этапе планируется создание причала для перегрузки зерновых грузов для судов с водоизмещением 50 тысяч тонн. Также проект будет включать в себя мощности для хранения зерна, участок железной дороги для обслуживания терминала, систему транспортировки и погрузки зерна на судно», – цитирует слова старшего инженера корпорации Кун Дэбяо пресс-служба правительства Приморского края.

    По его словам, терминал станет важным транспортным узлом для развития импортно-экспортного товарооборота между Россией и Китаем и позволит перегружать не только зерно, но и топливные пеллеты. Также проект будет продвигать строительство экономического коридора Китай – Монголия – Россия.

    Корпорация уже начала работу над проектом. В частности, по приглашению инвесторов специалисты крупнейшей транспортной корпорации Китая China Communications Construction Corporation (СССС) уже приступили к исследованиям, необходимым для проектирования терминала.

    Инвесторы рассчитывают перегружать зерно из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, также импортировать из регионов Дальнего Востока. Пока объем производимой сельхозпродукции в этой части России небольшой, однако в будущем специалисты рассчитывают увеличить объем транзопераций. «Мы бы хотели добиться объема перевалки в 2 миллиона тонн», – отметил Кун Дэбяо.

    В свою очередь, А.Тарасенко высказал заинтересованность Приморского края в строительстве зернового комплекса. «Однако необходимо предварительно проработать вопрос о загрузке портовых мощностей, – сказал он. – Важно, чтобы была грузовая база. Из Приморья в скором времени пойдет на экспорт мясо и, возможно, соя. Но самое главное – какой объем транзита вы дадите».

    Группа компаний ООО «Порт Хэбэй» – государственная корпорация, которая представляет собой комплекс предприятий, занимающихся строительством, развитием, ведением хозяйственной деятельности, управлением, а также финансированием портов в Китае. В состав акционеров ООО «Порт Хэбэй» входят 52 инвестиционные компании. На сегодняшний день это самое крупное в мире предприятие в области перевозки насыпных грузов. Согласно справке   пресс-службы регионального правительства, мощность компании достигает 400 млн тонн, а общий объем прибыли предприятия превышает 3 млрд юаней в год.

    Фото пресс-службы правительства Приморского края

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